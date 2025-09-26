Громкая сенсация состоялась на турнире с участием Рыбакиной

24-я ракетка мира из Латвии Елена Остапенко неожиданно оступилась во втором круге турнира категории WTA 1000 в Пекине (Китай), передают Vesti.kz.

На этой стадии она потерпела сенсационное поражение от австралийки Присциллы Хон (№108) со счётом 3:6, 2:6.

Соперницы провели на корте 1 час 17 минут. Хон сделала 2 эйса и совершила 2 двойные ошибки, тогда как Остапенко выполнила 1 подачу навылет и допустила 7 двойных ошибок.

В третьем круге, 29 сентября, Хон сыграет против швейцарки Белинды Бенчич (№16), которая в другом матче обыграла американку Кэти Волынец (№107) - 6:3, 6:3.

Напомним, что на этом турнире выступает казахстанка Елена Рыбакина (№10). Она начала свой путь со второго круга и обыграла американку Кэти Макнэлли (№90).

Призовой фонд турнира составляет 8 963 700 долларов США.