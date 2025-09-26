Громкая сенсация состоялась на турнире с участием Рыбакиной

24-я ракетка мира из Латвии Елена Остапенко неожиданно оступилась во втором круге турнира категории WTA 1000 в Пекине (Китай), передают Vesti.kz.
На этой стадии она потерпела сенсационное поражение от австралийки Присциллы Хон (№108) со счётом 3:6, 2:6.
Соперницы провели на корте 1 час 17 минут. Хон сделала 2 эйса и совершила 2 двойные ошибки, тогда как Остапенко выполнила 1 подачу навылет и допустила 7 двойных ошибок.
Напомним, что на этом турнире выступает казахстанка Елена Рыбакина (№10). Она начала свой путь со второго круга и обыграла американку Кэти Макнэлли (№90).
Призовой фонд турнира составляет 8 963 700 долларов США.