Громкая сенсация произошла на Ролан Гаррос после вылета Рыбакиной

Новости спорта Теннис WTA
5 июня 22:34
©x.com/rolandgarros

Состоялся заключительный матч 1/4 финала женского одиночного разряда Ролан Гаррос-2024, сообщают Vesti.kz.

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева (№38) встречалась со второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси. Первый сет Соболенко выиграла со счетом 7:6(5). Два других сета забрала россиянка - 6:4, 6:4.

Матч длился два часа и 30 минут. На счету теннисистки из Беларуси три эйса, шесть двойных ошибок и 40 невынужденных ошибок.

В 1/2 финала Андреева сыграет с итальянкой Ясмине Паолини (№15), которая сенсационно обыграла первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину (№4).

Отметим, что в другом полуфинале сыграют первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швентек и третья ракетка планеты американка Кори Гауфф.

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Ролан Гаррос

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