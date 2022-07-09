Казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин обратился к теннисистке Елене Рыбакиной, которая сенсационно выиграла "Уимблдона", передает корреспондент Vesti.kz.

23-летняя казахстанка обыграла второго номера мирового рейтинга Онс Жабер из Туниса и получит солидные призовые.

"Поздравляем Елену Рыбакину с исторической победой на @Уимблдон! Алга Казахстан!🇰🇿", - написал Головкин.

История и сенсация! Казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"

Главные моменты финала, или как Рыбакина сенсационно выиграла "Уимблдон"

Рыбакину поздравил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Также стали известны призовые, которые получит казахстанка.

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