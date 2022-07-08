"Финал, детка!". Соперница Рыбакиной отреагировала на главный матч "Уимблдона"

Вторая ракетка мира Онс Жабер обратилась к конкурентке по полуфиналу "Уимблдона" после своей победы, передает корреспондент Vesti.kz.
27-летняя теннисистка из Туниса обыграла Татьяну Марию из Германии, а затем оставила ей послание.
"Финал, детка!! 🔥🙌🇹🇳 @tatjanamaria87, ты была великолепна. Вдохновение для всех женщин-спортсменов! 👏 #Уимблдон", - написала Жабер.
Добавим, что в финале турнира Жабер сыграет с 23-летней казахстанкой Еленой Рыбакиной: обе спортсменки впервые сыграют за титул Большого шлема. Решающая игра, которая состоится завтра, 9 июля, будет показана в прямом эфире.
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Ранее был выявлен феномен успешной игры Рыбакиной на "Уимблдоне", а также разобран финальный матч с Жабер. Казахстанка высказалась о своем историческом достижении, а затем вошла в историю турнира.
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