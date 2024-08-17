Елена Рыбакина узнала хорошие новости

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Сегодня 09:30
©WTA, Jimmie48

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№4) точно сохранит за собой четвертую строчку в мировом рейтинге по итогам турнира WTA 1000 в Цинциннати (Огайо, США). Ранее была вероятность, при которой она упала бы на пятую позицию, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Рыбакина проиграла в Цинциннати уже во втором круге, тем самым получив риск оказаться за пределами топ-4. Это случилось бы в случае победы на турнире итальянки Жасмин Паолини (№5).

Но сегодня она сама проиграла на стадии 1/8 финала, не справившись с 17-летней россиянкой Миррой Андреевой (№24) - 6:3, 3:6, 2:6.

В сегодняшнем четвертьфинале юная Андреева сыграет с первой ракеткой мира полькой Игой Швентек (№1).

Таким образом Рыбакина обеспечила себе сохранение четвертого места в рейтинге к понедельнику.

Ранее в полуфинал турнира неожиданно пробилась другая казахстанка - Юлия Путинцева.

 

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