Елена Рыбакина устроила триллер с неожиданной соперницей

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№11) вышла во второй круг турнира категории WTA 500 в Берлине (Германия), сообщают Vesti.kz.

В матче первого круга Елена встречалась с 33-й ракеткой мира американкой Эшлин Крюгер.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6(3) в пользу Рыбакиной. Матч длился один час и 35 минут. Примечательно, что во втором сете Рыбакина вела 3:1, но оказалась в затруднительном положении - 3:4.

В следующем круге казахстанка сыграет с Катержиной Синяковой из Чехии. Матч намечен на 18 июня.

Впоследствии Крюгер вела со счетом 6:5, но Рыбакина забрала свое на тай-брейке.

Отметим, что Крюгер на этом турнире заменила четвертую ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь, снялась с соревнований перед матчем с Рыбакиной.

Напомним, турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня, а его призовой фонд составляет внушительные 925 661 евро. Действующей чемпионкой соревнований остается Джессика Пегула, которая в финале прошлого года обыграла Анну Калинскую.



