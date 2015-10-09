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Рыбакина избежала встречи с топовой соперницей: что случилось?

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Рыбакина избежала встречи с топовой соперницей: что случилось? ©ktf.kz

Первая соперница лучшей теннисистки Казахстана Елены Рыбакиной (№11) на турнире серии WTA 500 в Берлине (Гермния) китаянка Чжэн Циньвэнь снялась с соревнований, сообщают Vesti.kz.

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Первая соперница лучшей теннисистки Казахстана Елены Рыбакиной (№11) на турнире серии WTA 500 в Берлине (Гермния) китаянка Чжэн Циньвэнь снялась с соревнований, сообщают Vesti.kz.

По информации "Чемпионата" китайская звезда, занимающая четвертую строчку мирового рейтинга, отказалась от участия из-за травмы.

Теперь соперницей казахстанской теннисистки станет "лаки-лузер" - 33-я ракетка мира американка Эшлин Крюгер, неожиданно получившая шанс проявить себя. Их встреча пройдет уже сегодня, 17 июня.

Напомним, турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня, а его призовой фонд составляет внушительные 925 661 евро. Действующей чемпионкой соревнований остается Джессика Пегула, которая в финале прошлого года обыграла Анну Калинскую.


Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
19 июня 21:00   •   не начат
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