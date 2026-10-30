Елена Рыбакина сделала заявление после снятия с турнира за 545 миллионов

Первая ракетка мира Елена Рыбакина объявила о снятии со следующего матча из-за травмы. Казахстанская спортсменка призналась, что ей непросто далось это решение, и поблагодарила болельщиков за поддержку, сообщают Vesti.kz.

"Дорогие болельщики, мне очень жаль объявить, что я вынуждена сняться со следующего матча. К сожалению, у меня травма, которая мешает мне играть в полную силу. Это очень трудное решение, потому что я люблю играть здесь и всегда ценю невероятную поддержку болельщиков. Надеюсь вернуться в следующем году. Спасибо всем за понимание и поддержку", - заявила казахстанка.

Из-за этого Лейла Фернандес прошла в полуфинал без игры. Рыбакина накануне обеспечила себе итоговое первое место в рейтинге WTA по итогам сезона.

Рыбакина отказалась от продолжения выступления на турнире в Токио. Спортсменка снялась с соревнований перед четвертьфинальным матчем против представительницы Канады Лейлы Фернандес (№23).

В предыдущем круге Рыбакина обыграла свою соотечественницу Юлию Путинцеву (№67). Эта победа также позволила ей досрочно обеспечить себе первое место в мировом рейтинге WTA по итогам сезона.

Призовой фонд турнира в Токио составляет 1,2 миллиона долларов - около 545,2 миллиона тенге.

Следующим соревнованием для Рыбакиной станет Итоговый турнир WTA Finals, который пройдёт с 8 по 15 ноября в Индиан-Уэллсе (США). Казахстанка отправится туда в статусе действующей чемпионки и постарается защитить титул в борьбе с семью сильнейшими соперницами.