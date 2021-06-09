Елена Рыбакина не смогла выйти в полуфинал парного разряда "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz.



На французском турнире "Большого шлема" первая ракетка Казахстана выступает в дуэте с россиянкой Анастасией Павлюченковой. Они дошли до четвертьфинала, где играли с Магдой Линетт (Польша) и Бернардой Перой (США). Их соперницы были сильнее со счетом 7:5, 4:6, 6:2.

Отметим, что накануне Рыбакина выбыла из розыгрыша одиночного разряда, где уступила как раз Павлюченковой.

В паре же до полуфинала дошел казахстанский дуэт Александр Бублик - Андрей Голубев.

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