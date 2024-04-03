Елена Рыбакина приняла решение после второго фиаско в Майами

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 14:56
©WTA

Четвертая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина определилась с ближайшими турнирами, передают Vesti.kz.

Рыбакина планирует выступить на четырех грунтовых турнирах до Открытого чемпионата Франции по теннису ("Ролан Гаррос").

Так, казахстанка заявилась на турнир серии WTA-500 в Штутгарте (Германия), который пройдет 15-21 апреля, а также два "тысячника" в испанском Мадриде (23 апреля - 5 мая) и итальянском Риме (7-19 мая).

Сам "Ролан Гаррос" пройдет в период 26 мая - 9 июня.

Последним турниром Рыбакиной был Miami Open, где она второй год подряд дошла до финала, но снова проиграла.

Рыбакина больше не главная звезда казахстанского тенниса. Кто претендует на это звание?

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 14:56
WTA
Елена Рыбакина приняла решение после второго фиаско в Майами
Вчера , 13:51
WTA
Рыбакина больше не главная звезда казахстанского тенниса. Кто претендует на это звание?
Вчера , 10:45
WTA
Рыбакина раскритиковала турнир в Майами после второго фиаско
1 апреля, 23:16
WTA
Серена Уильямс обратилась к обидчице Рыбакиной
1 апреля, 17:14
WTA
Сколько миллионов заработала казахстанка после сенсаций в Майами
1 апреля, 16:10
WTA
Рыбакина установила новый рекорд и вышла в лидеры сезона WTA
1 апреля, 11:34
WTA
Рыбакина обошла Соболенко в чемпионской гонке WTA
1 апреля, 11:04
WTA
Теннисистка из Казахстана взлетела в мировом рейтинге после сенсаций на Miami Open
1 апреля, 10:40
WTA
Стало известно место Рыбакиной в мировом рейтинге после Miami Open
1 апреля, 09:18
WTA
Известна реакция Федерации тенниса России на неудачу Рыбакиной в финале Miami Open
© 2008 - 2024 ТОО «EML»