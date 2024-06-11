Елена Рыбакина приняла решение после сенсации на Ролан Гаррос

Лучшая теннисистка Казахстана и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина определилась с ближайшими турнирами в рамках так называемого "травяного" сезона перед Уимблдоном, сообщают Vesti.kz.

Так, в Берлине (Германия) с 17 по 23 июня пройдут турнир категории WTA 500, на котором Рыбакиной предстоит защитить 55 рейтинговых очков.

Далее запланировано выступление на турнире WTA 500 в Истборне (Великобритания) - с 24 по 29 июня.

Сам Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне (Великобритания). На третьем в сезоне турнире "Большого шлема" Рыбакина будет защитить 430 очков.

Последним турниром Рыбакиной был Ролан Гаррос, где она дошла до четвертьфинала и сенсационно уступила 15-й ракетке мира итальянке Ясмин Паолини.

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