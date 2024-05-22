Елена Рыбакина приняла решение перед Роллан Гаррос

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина попала в заявочный список турнира категории WTA 500 в Берлине (Германия), передает Vesti.kz.

Данное состязание станет первым турниром на травяных кортах в текущем сезоне. Оно пройдет с 17 по 23 июня, а его призовой фонд составляет более 700 тысяч долларов.

Елена Рыбакина получила четвертый номер посева соответственно ее месту в мировом рейтинге. Топ-3 сеяных составляют Ига Швентек (Польша), Арина Соболенко (Беларусь) и Кори Гауфф (США).

Кроме того, на турнир в Берлине заявлены такие теннисистки как Джессика Пегула, Маркета Вондроушова, Мария Саккари, Чжэн Циньвэн, Онс Жабер, Дарья Касаткина, Жасмин Паолини и другие.

Напомним, что следующим турниром для Елены Рыбакиной должен стать Открытый чемпионат Франции - Роллан Гаррос, который стартует 26 мая.