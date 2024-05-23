Рыбакина получила хорошие новости на Ролан Гаррос

Пятая ракетка мира американка Джессика Пегула не сможет выступить на втором в сезоне турнире "Большого шлема" - Открытом чемпионате Франции по теннису (Ролан Гаррос), сообщают Vesti.kz.

"К сожалению, я вынуждена сняться с "Ролан Гаррос" в этом году. Я близка к возвращению к полноценным тренировкам (у меня не было никаких проблем последние нескольких недель), но подхожу к восстановлению и возвращению очень осторожно. Если бы у меня было в запасе еще 5-7 дней, я бы выступила, 100%. Так что я точно вернусь к травяному сезону", - написала Пегула на своей странице в Instagram.

Последний матч 30-летняя Пегула провела 13 апреля на Кубке Билли Джин Кинг. Подробности травмы американки неизвестны. В феврале она пропустила турниры категории WTA 1000 в Дохе и Дубае из-за проблем с шеей.

Открытый чемпионат Франции проходит в Париже с 20 мая по 9 июня. Матчи основной сетки стартуют 26 мая. На турнире выступит и казахстанка Елена Рыбакина, занимающая четвертое место в рейтинге WTA.