Первый казахстанский финал на Ролан Гаррос-2024. Чего нам ждать?

Завтра, 24 мая, опытный казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (№135) поборется в финале квалификации Ролан Гаррос за выход в основную сетку парижского "Большого шлема". На пути к 11-му по счету Открытому чемпионату Франции встанет молодой итальянец Франческо Маэстрелли (№206). Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом матче.

36-летний Кукушкин и 21-летний Маэстрелли преодолели два раунда квалификации. Казахстанец не отдал ни сета швейцарцу Леандро Риди (№151) и австралийцу Ли Ту (№215). Что касается итальянца, то у него был тяжелый матч первого круга против швейцарца Марка-Андреа Хюслера (№196), где ему пришлось отыгрываться после проигранного стартового сета. Зато второй матч получился легче - он выиграл партию у испанца Бернабе Сапаты-Миральеса (№203), после чего тот снялся.

Это будет второй матч между Михаилом и Франческо. В 2022 году они встречались на турнире в Мальорке (Испания). Матч проходил на твердом покрытии и завершился победой казахстанца со счетом 6:2, 2:6, 6:2.

Маэстрелли еще ни разу в карьере не играл на "Больших шлемах". Максимально близок он был на US Open-2022, когда добрался до финала квалификации, но проиграл на решающем тай-брейке португальцу Нуну Боржешу. В прошлом году он играл в отборе на трех из четырех "Больших шлемов", но везде проиграл в первом же раунде. Поэтому он еще никогда не был так близок к выступлению в основе Ролан Гаррос.

В этом году итальянец показал лучшие результаты на соревнованиях ATP Challenger в Тенерифе (Испания) и Секешфехерваре (Венгрия). На обоих грунтовых турнирах он дошел до полуфинала.

В 2021 году Маэстрелли приезжал в Казахстан, где играл на двух турнирах ITF M15 в Астане. За две недели он одержал одну победу и потерпел два поражения. Что касается противостояний с казахстанцами, то тут 0:2 - проиграл и Кукушкину, и Александру Шевченко (правда, он на тот момент был россиянином).

Кукушкин находится в хорошей форме и ставит перед собой задачу вернуться на Ролан Гаррос впервые с 2021 года. Да, это не самый удачный турнир для него, ведь он никогда не пробивался дальше второго круга, но желание и страсть у него все еще имеются.

С учетом того, как Михаил уверенно прошел первых двух оппонентов, есть ощущение, что и молодой Маэстрелли не станет для него серьезной проблемой. Букмекеры тоже больше верят в казахстанца.

То, что 36-летний Кукушкин стал единственным из четырех казахстанцев в квалификации, не вылетевшим в первом круге, говорит о многом. И это при том, что остальные игроки моложе Михаила.

Матч между Кукушкиным и Маэстрелли состоится в пятницу, 24 мая. Это последний игровой день в рамках квалификации. Что касается основной сетки, где выступят четыре казахстанца - по двое в женском и мужском турнирах, то она пройдет с 26 мая по 9 июня.