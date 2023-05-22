Елена Рыбакина оторвалась от первой ракетки мира

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 14:44
©WTA

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина оторвалась от первой ракетки мира Иги Швентек в чемпионской гонке WTA, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Благодаря победе на турнире категории WTA 1000 Internazionali BNL d'Italia, прошедшем в Риме, Рыбакина закрепилась на второй строчке, набрав 4276 балла. Первая ракетка Казахстана увеличила отрыв от идущей третьей Швентек - теперь разница между ними составляет 1131 балл.

В то же время Рыбакина сократила отставание от лидера чемпионской гонки WTA - белорусской теннисистки Арины Соболенко до 564 балла.

Отметим, что в одиночном разряде рейтинга WTA Рыбакина поднялась на рекордное четвертое место - это лучшее достижение в карьере казахстанки. Лидером рейтинга по-прежнему является Швентек. Второй идет Соболенко, а третьей - американка Джессика Пегула.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Рейтинг

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