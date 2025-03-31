Елена Рыбакина откровенно высказалась об участии на Олимпиаде и Казахстане

Лучшая теннисистка Казахстана, десятая ракетка мира Елена Рыбакина поделилась мыслями о выступлениях за национальную сборную, сообщают Vesti.kz.

Спортсменка призналась, что всегда испытывает особую гордость, представляя страну на крупных международных турнирах.

"Мне кажется, что в Казахстане теннис не так популярен. Я понимала, что после после победы на Уимблдоне об этом достижении будут говорить все. Когда я вернулась, пришло много детей. Спустя годы в федерации рассказали мне статистику, сколько детей захотело играть в теннис. Это было действительно потрясающе. Огромная поддержка, где бы вы ни находились! В течение сезона вы видите казахские флаги, и это просто потрясающе. На моих первых Олимпийских играх была огромная поддержка в каждом раунде, который я играла. Это действительно привилегия - чувствовать такую поддержку", - заявила Рыбакина в интервью Каролин Гарсии.

Она вспомнила Олимпиаду-2020, которая проходила в Токио в 2021 году. Тогда Рыбакина дошла до полуфинала, продемонстрировав впечатляющий уровень игры, но в матче за бронзу уступила украинке Элине Свитолиной.

К сожалению, на Олимпийских играх-2024 в Париже теннисистка не смогла выступить из-за травмы, но ее стремление защищать цвета Казахстана остается неизменным.

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