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Определилось новое место Рыбакиной в чемпионской гонке WTA

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Определилось новое место Рыбакиной в чемпионской гонке WTA ©wtatennis.com

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина утратила свои позиции в чемпионской гонке WTA (Женской теннисной ассоциации), передают Vesti.kz.

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Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина утратила свои позиции в чемпионской гонке WTA (Женской теннисной ассоциации), передают Vesti.kz.

Она опустилась с пятого места на седьмое (1320 очков). При этом новым лидером рейтинга стала Арина Соболенко (3580), на второе место белоруска сместила американку Мэдисон Киз (3009). Топ-3 по-прежнему замыкает россиянка Мирра Андреева (2565).

Чемпионская гонка WTA - это рейтинговая система, определяющая восемь лучших теннисисток сезона, которые получают право сыграть в итоговом турнире года. Итоговое распределение в гонке влияет на отбор и посев спортсменок на этом престижном соревновании.

Ранее Рыбакина узнала последствия громкой сенсации. Как известно, казахстанка неудачно выступила на турнире WTA 1000 в Майами, проиграв в первом же матче американке Эшлин Крюгер. Этот результат лишил ее возможности защитить рейтинговые очки, заработанные за прошлогодний выход в финал.

Отборочный турнир чемпионата Европы 2024/25 среди девушек до 19 лет   •   Мальта   •   Раунд 2, Лига B. Группа В3, женщины
1 апреля 17:30   •   не начат
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Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис

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