Елена Рыбакина обновила личный рекорд на "Ролан Гаррос"

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 17:10
©instagram.com/lenarybakina

Лучшая казахстанская теннисистка в одиночном разряде Елена Рыбакина продлила свою победную серию после успешного выступления во втором раунде "Ролан Гаррос". На этой стадии она победила Линду Носкову из Чехии, сообщают Vesti.kz.

Таким образом, включая Кубок Билли Джин Кинг, Рыбакина выиграла 11 матчей на грунтовых кортах в 2023 году: это ее самый высокий результат за один сезон.

Напомним, что в третьем круге Открытого чемпионата Франции Елена сыграет против испанки Сары Соррибес Тормо. Матч состоится 2 июня.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Ролан Гаррос

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 17:40
WTA
WTA отреагировала на победу Рыбакиной на "Ролан Гаррос"
Сегодня , 17:10
WTA
Елена Рыбакина обновила личный рекорд на "Ролан Гаррос"
Сегодня , 16:51
WTA
Определилась следующая соперница Рыбакиной на "Ролан Гаррос"
Сегодня , 16:35
WTA
Рыбакина вышла в третий круг "Ролан Гаррос"
Сегодня , 11:27
WTA
Прямая трансляция матчей Рыбакиной и еще четырех казахстанцев на "Ролан Гаррос"
Сегодня , 00:22
WTA
Лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде проиграла на старте "Ролан Гаррос"
Вчера , 22:45
WTA
Казахстанка эмоционально отреагировала на сенсационную победу в матче "Ролан Гаррос"
Вчера , 21:49
WTA
Вторая ракетка Казахстана сыграет на "Ролан Гаррос" с победительницей турнира "Большого шлема"
Вчера , 21:20
WTA
Пятая ракетка мира сенсационно проиграла на "Ролан Гаррос"
Вчера , 20:18
WTA
Сенсацией завершился матч казахстанки на "Ролан Гаррос"
© 2008 - 2023 ТОО «EML»