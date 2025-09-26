Драмой обернулся матч Рыбакиной на турнире в Пекине

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№10) вышла в третий круг турнира серии WTA 1000 в Пекине (Китай), сообщают Vesti.kz.

Во втором круге соревнований была Кэти Макнелли (№90) из США.

В первом сете Рыбакиной пришлось отыгрывать существенное отставание. Сначала Елена вела 1:0, но позволила сопернице выйти вперед (2:1). Затем, Рыбакиной вновь удалось отыграться - 3:2. Однако, американка вновь доставила ей трудности, поведя со счетом 5:3. Тем не менее, сет остался за Рыбакиной - 7:5.

Во второй партии Елена несколько раз выходила вперед, но упустила преимущество, уступив 4:6 (американка отыгралась со счета 3:4). При счете 5:4 в пользу американки Рыбакина из-за проблем с локтем брала медицинский тайм-аут.

В решающем, третьем сете Рыбакина начала убедительно - 3:0. Но, в итоге, столкнулась с сопротивлением, сумев тем не менее победить - 6:3.

Матч продолжался два часа и 28 минут.

В третьем круге Рыбакина сыграет с лучшей в паре Ева Лис (Германия) - Ива Йович (США).

Добавим, что на этом турнире выступила другая казахстанка Юлия Путинцева, которая в первом круге женского одиночного разряда уступила китаянке Юань Юэ - 6:3, 6:3.

Отметим, что призовой фонд турнира составляет почти девять миллионов долларов (8 963 700).