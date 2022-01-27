Бомбический взлет! На каком месте рейтинга будет казахстанка после Australian Open

Казахстанская теннисистка Анна Данилина поднялась на 25 место в рейтинге WTA парного разряда, сообщает корреспондент Vesti.kz. Пока это в Live-рейтинге, но уже точно она не упадет ниже 25-го места в обновленном рейтинге WTA в понедельник, 31 января

Сегодня, 27 января, Данилина в паре с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей в полуфинале Australian Open-2022 обыграли японок Сюко Аояму и Ену Шибахару. В финале казахстанка и бразильянка сыграют с первыми сеяными турнира Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой из Чехии.

26-летняя Данилина за время выступления на Australian Open-2022 взлетела уже на 28 строчек, обошла Елену Рыбакину и стала первой ракеткой Казахстана. А победа на турнире поднимет ее в топ-15.

25-летняя Майя взлетела на 109 строчек и сейчас занимает 41 место парного рейтинга WTA. До этого ее лучшей позицией была 79 строчка.

25-летняя Синякова является первой ракеткой в парном рейтинге, а 26-летняя Крейчикова - второй.

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