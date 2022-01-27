Казахстанская теннисистка вышла в финал Australian Open-2022

Казахстанка Анна Данилина вместе с Беатрис Хаддад Майей из Бразилии вышли в финал женского парного разряда Austraian Open-2022, передает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинальной встрече Данилина с Майей переиграли в трех сетах вторых сеяных из Японии - Сюко Аояму и Ену Шибахару. В первой партии интернациональный дуэт взял две подачи соперниц и победил со счетом 6:4.

Во втором сете удалось реализовать только один брейк-пойнт, но этого не хватило для итоговой победы - 5:7. При счете 5:4 у Данилиной с Майей был матч-пойнт, но японки ушли от досрочного поражения.

В заключительной партии Анна с Беатрис забрали еще одну подачу японок и выиграли решающий сет со счетом 6:4. Встреча продолжалась два часа и 21 минуту.

Добавим, что выход в полуфинал уже поднял в рейтинге 26-летнюю казахстанку, а дальнейшее продвижение должно снова изменить позицию Данилиной.

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