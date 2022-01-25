Казахстанка после выхода в полуфинал Australian Open взлетела в рейтинге

Казахстанская теннисистка Анна Данилина уже точно не опустится ниже 31-го места в рейтинга WTA парного разряда, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 25 января, Данилина в паре с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя в четвертьфинале обыграли Ребекку Петерсон из Швеции и Анастасию Потапову из России - 4:6, 7:5, 6:3. За выход в финал казахстанка и бразильянка сыграют с японками Суко Аоямой и Эной Шибахарой, которые посеяны под вторым номером на турнире.

Прямо сейчас Данилина поднялась на 30-е место в Live-рейтинге парного разряда. Причем только за время Australian Open-2022 она взлетела на 23 строчки, обошла Елену Рыбакину и стала первой ракеткой Казахстана. А до победы на турнире WTA 500 в Сиднее (Австралия) казахстанка занимала 75-е место и это было ее высшим достижением в карьере.

Если Данилина сможет выйти в финал Australian Open-2022, то она войдет в топ-25 теннисисток парного рейтинга. А победа на турнире может поднять ее в топ-15.