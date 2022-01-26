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"Красавица". Лучшая теннисистка Казахстана покорила фанатов фотосессией

"Красавица". Лучшая теннисистка Казахстана покорила фанатов фотосессией
©instagram.com/lenarybakina
Новости спорта Теннис WTA

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина опубликовала в Instagram свою фотосессию, сообщает корреспондент Vesti.kz

Подписчики лучшей теннисистки Казахстана сразу же закидали пост комментариями, где большинство оставили эмодзи "сердце". Среди других комментариев преобладают "Красавица" и "Beautiful". А некоторые отметили, что наконец-то увидели улыбку Елены.

Стоит отметить, что данная фотосессия, скорее всего, была сделана в Нур-Султане в ноябре 2021 года. Сейчас Рыбакина - 12-я ракетка мира, что является лучшим достижением Казахстана в рейтинге WTA.

Рыбакина снялась с Australian Open

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Метки:
Рыбакина Елена Девушки в спорте WTA

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