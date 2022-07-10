"Большой провал России". Казахстан похвалили за поддержку Рыбакиной после ее триумфа на "Уимблдоне"

©Reuters
Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 09:18

Известный журналист и редактор теннисного журнала Racquet Magazine Бен Ротенберг отреагировал на победу первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной на "Уимблдоне", сообщают Vesti.kz.

Он отметил, что этот успех является показателем провала России.

Напомним, что в финале турнира 23-летняя Рыбакина, уроженка Москвы, обыграла вторую ракетку мира из Туниса Онс Жабер со счетом 3:6, 6:2, 6:2. 

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"Конечно, очень неловко, что после бана россиян москвичка забирает с собой титул победительницы "Уимблдона". На мой взгляд, это показатель большого провала России. Елена Рыбакина покинула российский теннис, потому что ее талант не поддержали и не признали. Россия сегодня проиграла. Казахстан выиграл", - написал Ротенберг в твиттере.

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Метки:
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Теннис WTA
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