Арина Соболенко узнала хорошие новости после сенсационной победы казахстанки

Новости спорта Теннис WTA
Вчера 08:53
©x.com/WTA

Третья ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси улучшит свое положение в рейтинге WTA, сообщают Vesti.kz.

По информации live-tennis.eu Соболенко поднимется на второе место, сместив оттуда американку Кори Гауфф, которая займет место теннисистки из Беларуси.

Гауфф в матче второго круга на турнире серии WTA-1000 в Цинциннати (США) сенсационно проиграла второй ракетке Казахстана Юлии Путинцевой (№34).

Сама Путинцева поднимется на 30-е место.

Что касается другой казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, то мнению составителей онлайн-рейтинга она сохранит за собой четвертую позицию. Рыбакина сенсационно вылетела во втором круге турнира в Цинциннати.

Метки:
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