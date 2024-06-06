Арина Соболенко назвала причину сенсации на Ролан Гаррос

Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко объяснила свое сенсационное поражение от 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой (№38) в четвертьфинале Ролан Гаррос-2024. Матчи проходят на грунтовых кортах Парижа, передают Vesti.kz.

Соболенко уступила в трех сетах - 7:6(5), 4:6, 4:6.

"Мне было тяжело физически. Последние несколько дней я сильно болела из-за желудочной инфекции, так что это было непросто. Да, это было несколько дней. Я делала все возможное, чтобы справиться с этим", - приводит слова Соболенко ТеннисДрот.

В полуфинале Андреева сыграет с итальянкой Жасмин Паолини (№15), которая на предыдущей стадии прошла казахстанку Елену Рыбакину (№4). А во втором полуфинале сойдутся полька Ига Шветек (№1) и американка Кори Гауфф (№3). Обе встречи пройдут сегодня, 6 июня.

В прошлом году победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису стала Швентек.