37-летняя теннисистка выбила Рыбакину и взорвала Сеть

Популярный X-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал сенсационную победу 37-летней немецкой теннисистки Татьяны Марии (№86 WTA) над первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной (№11) на турнире категории WTA 500 в Лондоне, передают Vesti.kz.
Громкая сенсация случилась в четвертьфинале с участием Рыбакиной
"Мария обыграла Рыбакину - 6:4, 7:6 (4).
Огромная победа для Татьяны!
Ей 37 лет, и она занимает 86-е место в мировом рейтинге.
Тем не менее, ее стиль игры все еще способен выбивать из колеи даже самых техничных теннисисток планеты.
Первый полуфинал турнира WTA с 2023 года.
Две победы подряд над соперницами из топ-20.
Какая победа!", - говорится в публикации.
В полуфинале, который состоится 14 июня, Мария встретится с восьмой ракеткой мира - американкой Мэдисон Киз. В другом четвертьфинале Киз обыграла россиянку Диану Шнайдер (№12 WTA) - 2:6, 6:3, 6:4.
Призовой фонд турнира составляет 1,415 миллиона долларов (около 720,8 миллиона тенге).