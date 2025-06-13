37-летняя теннисистка выбила Рыбакину и взорвала Сеть

Популярный X-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал сенсационную победу 37-летней немецкой теннисистки Татьяны Марии (№86 WTA) над первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной (№11) на турнире категории WTA 500 в Лондоне, передают Vesti.kz.

Громкая сенсация случилась в четвертьфинале с участием Рыбакиной

"Мария обыграла Рыбакину - 6:4, 7:6 (4).

Огромная победа для Татьяны!

Ей 37 лет, и она занимает 86-е место в мировом рейтинге.

Тем не менее, ее стиль игры все еще способен выбивать из колеи даже самых техничных теннисисток планеты.

Первый полуфинал турнира WTA с 2023 года.

Две победы подряд над соперницами из топ-20.

Какая победа!", - говорится в публикации.