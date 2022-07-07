Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обеспечила себе солидные призовые после исторического выхода в полуфинал "Уимблдона", передает корреспондент Vesti.kz.

23-летняя Рыбакина впервые в карьере вышла в 1/2 финала турнира Большого шлема, обыграв Айлу Томлянович из Австралии. Этот результат позволяет казахстанке рассчитывать на 535 тысяч фунтов (или около 298 миллионов тенге).

В случае победы над экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии призовые увеличатся в два раза - один миллион 50 тысяч фунтов (почти 585 миллионов тенге). Чемпион турнира заработает два миллиона фунтов (свыше миллиарда тенге).

Добавим, что полуфинальный матч Рыбакиной с Халеп пройдет сегодня, 7 июля, и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.

Рыбакина высказалась о Казахстане после исторического события на "Уимблдоне"

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