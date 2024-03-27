"2 недели назад она лежала в постели, посмотрите на нее сейчас". СМИ - о победе Рыбакиной

Пишущий о теннисе Twitter-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал победу казахстанки Елены Рыбакиной (№4) над Марией Саккари (№9) из Греции в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Майами (США), призовой фонд которого превышает 8,7 миллиона долларов, сообщают Vesti.kz.

"Рыбакина - Саккари 7-5, 6-7(4), 6-4.

2 недели назад Елена лежала в постели, когда должна была защищать один из своих крупнейших титулов.

Она даже не прикасалась к ракетке 8 дней.

Посмотрите на нее сейчас.

2-й полуфинал подряд в Майами.

21-3 в 2024 году.

Перестроение", - пишет источник.