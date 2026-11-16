19-летняя россиянка Андреева - новая суперзвезда: она разгромила лучших и угрожает Рыбакиной?

19-летняя россиянка Мирра Андреева (№2) стала абсолютной чемпионкой Итогового турнира WTA и теперь поднялась на вторую строчку в мировом рейтинге. Талантливая теннисистка выиграла все пять матчей на турнире в Индиан-Уэллсе (США), не позволив соперницам взять ни одного сета. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как Андреева стала главной угрозой для казахстанки Елены Рыбакиной (№1).

Возглавляющая рейтинг WTA Рыбакина снялась с Итогового турнира (WTA Finals) перед стартом соревнований. Она объяснила это тем, что её организм не готов бороться, и что ей требуется время для восстановления и отдыха. В итоге она не смогла защитить свой прошлогодний титул, а в рейтинге у неё сгорело немало очков.





Андреева стала лучшей в туре и опередила Рыбакину

Успех в финальном противостоянии с украинкой Элиной Свитолиной (№6) - 7:5, 6:3 - принёс Андреевой 55-ю победу в 2026 году - 7:5, 6:3. Кстати, её же Мирра обыграла в первом матче на групповой стадии, но тогда разница в счёте была ещё более колоссальной - 6:4, 6:0, а в следующей игре точно с таким же счётом россиянка разгромила Арину Соболенко (№3), которая до сегодняшнего дня была второй ракеткой мира.

55 побед за сезон - невероятное достижение. Андреева стала самой юной теннисисткой с 2009 года, став лидером WTA-тура по этому показателю. В этом сезоне она опередила как раз Рыбакину, которая остановилась на отметке 54 победы.





Андреева может отобрать у Рыбакиной звание лучшей в мире

На WTA Finals Мирра набрала максимальные 1500 очков. В обновлённом рейтинге у неё 7806 поинтов, и она сильно оторвалась от упавшей на третью позицию Соболенко (6685). А вот от лидера Рыбакиной (8099) отставание сократилось до 293 очков.

То есть казахстанка уже сейчас чувствует угрозу за удержание звание первой ракетки мира. Особенно с учётом того, как много очков ей нужно защищать в рамках январской австралийской серии турниров. Можно сравнить задачи Елены и Мирры:

Рыбакиной нужно защищать 108 очков за четвертьфинал WTA 500 в Брисбене + 2000 очков за победу на— всего 2108 очков для подтверждения;Андреевой нужно защищать 108 очков за четвертьфинал WTA 500 в Брисбене + 500 очков за победу на WTA 500 в Аделаиде + 240 очков за 1/8 финала Australian Open — всего 848 очков для подтверждения.

То есть далеко не всё в руках Рыбакиной. Даже если она вновь выиграет австралийский мэйджор, то этого может быть недостаточно для сохранения звание лучшей в мире, ведь Андреева способна улучшить свои прошлогодние показатели и набрать больше очков. Поэтому россиянка дышит Елене в спину, и это не преувеличение.

С учётом спада Соболенко в конце сезона, не исключено, что именно Андреева станет главной соперницей Рыбакиной в новом сезоне. Кстати, счёт в их личном противостоянии равный - 2:2. Единственный матч между ними в 2026 году прошёл в полуфинале Штутгарта (Германия) весной - Рыбакина выиграла со счётом 7:5, 6:1.

Также отметим, что за весь 2026 год в WTA-туре именно Рыбакина и Андреева заработали самые внушительные призовые: 11,1 миллиона долларов у Елены и 10,5 миллиона долларов у Мирры.

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