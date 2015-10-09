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Арина Соболенко узнала плохую новость после вылета с Итогового турнира WTA

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Арина Соболенко узнала плохую новость после вылета с Итогового турнира WTA Арина Соболенко. Фото: Depositphotos/[email protected]©

Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые с 2022 года закончит сезон за пределами первой двойки мирового рейтинга, передают Vesti.kz.

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые с 2022 года закончит сезон за пределами первой двойки мирового рейтинга, передают Vesti.kz.

Это стало известно после её поражения от украинки Элины Свитолиной (3:6, 6:3, 1:6) в заключительном туре группового этапа Итогового турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США). Соболенко не смогла выйти в полуфинал и не защитила очки за прошлогодний финал.

В обновлённой версии live-рейтинга белоруску уже обошла россиянка Мирра Андреева, поднявшаяся на второе место. Сама Соболенко опустится на третью позицию.

Первой ракеткой мира по итогам 2026 года досрочно стала казахстанка Елена Рыбакина, которая снялась с Итогового турнира из-за проблем со здоровьем.

Ранее стали известны финалистки Итогового турнира WTA-2026, подробности - тут.

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