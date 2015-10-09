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Стали известны финалистки Итогового турнира WTA после снятия Рыбакиной

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Стали известны финалистки Итогового турнира WTA после снятия Рыбакиной Мирра Андреева. Фото: Depositphotos/filedimage©

Определились финалистки Итогового турнира WTA-2026 в Индиан-Уэллсе (США), передают Vesti.kz.

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Определились финалистки Итогового турнира WTA-2026 в Индиан-Уэллсе (США), передают Vesti.kz.

В решающем матче соревнования встретятся украинка Элина Свитолина (№6) и россиянка Мирра Андреева (№3).

В полуфинале Свитолина обыграла восьмую ракетку мира, чешку Линду Носкову, со счётом 6:2, 6:1, а Андреева победила американку Джессику Пегулу (№5) - 6:3, 6:4.

Финал пройдёт в ночь с 15 на 16 ноября и начнётся в 01:00 по времени Астаны.

В турнире принимают участие восемь лучших теннисисток по итогам сезона. Ранее из-за проблем со здоровьем соревнование покинула казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, лидер мирового рейтинга.

Призовой фонд турнира составляет 10 миллионов долларов.

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