Стали известны финалистки Итогового турнира WTA после снятия Рыбакиной

Определились финалистки Итогового турнира WTA-2026 в Индиан-Уэллсе (США), передают Vesti.kz.

В решающем матче соревнования встретятся украинка Элина Свитолина (№6) и россиянка Мирра Андреева (№3).

В полуфинале Свитолина обыграла восьмую ракетку мира, чешку Линду Носкову, со счётом 6:2, 6:1, а Андреева победила американку Джессику Пегулу (№5) - 6:3, 6:4.

Финал пройдёт в ночь с 15 на 16 ноября и начнётся в 01:00 по времени Астаны.

В турнире принимают участие восемь лучших теннисисток по итогам сезона. Ранее из-за проблем со здоровьем соревнование покинула казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, лидер мирового рейтинга.

Призовой фонд турнира составляет 10 миллионов долларов.

The final ✌️ Who will be victorious on #TheUltimateStage? @MercedesBenz | #FAGEWTAFinals https://t.co/bQjGtnvgcL — wta (@WTA) November 14, 2026

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