19-летняя теннисистка обошла Рыбакину и повторила достижение 17-летней давности

Российская теннисистка Мирра Андреева завершила сезон в статусе лидера WTA-тура по числу выигранных матчей, передают Vesti.kz.

На ее счету 55 побед - по этому показателю она сумела обойти представительницу Казахстана Елену Рыбакину, в активе которой 54 выигранные встречи.

Таким образом, 19-летняя Андреева стала самой молодой теннисисткой с 2009 года, возглавившей тур по количеству побед за сезон. В последний раз в более юном возрасте это удавалось датчанке Каролин Возняцки.

Напомним, что Андреева выиграла Итоговый турнир WTA 2026 года в Индиан-Уэллсе (США). В финале россиянка победила украинку Элину Свитолину со счётом 7:5, 6:3.

В турнире также должна была участвовать Рыбакина, но перед его стартом она была вынуждена сняться из-за проблем со здоровьем. В итоге её заменила украинка Марта Костюк.

Призовой фонд турнира составил 10 миллионов долларов.

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