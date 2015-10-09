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7-кратный победитель ЛЧ готовит 60 миллионов за форварда "Реала"

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7-кратный победитель ЛЧ готовит 60 миллионов за форварда "Реала" ФК "Реал" Мадрид 2026/27. Фото: ©Depositphotos/Musiu0

Итальянский "Милан" планирует потратить около 70 миллионов евро на усиление состава в зимнее трансферное окно, а главным приоритетом клуба станет приобретение нового нападающего, передают Vesti.kz.

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Итальянский "Милан" планирует потратить около 70 миллионов евро на усиление состава в зимнее трансферное окно, а главным приоритетом клуба станет приобретение нового нападающего, передают Vesti.kz.

"Милан" нацелился на Эндрика и Тресольди

По информации La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб рассматривает двух основных кандидатов — бразильского форварда мадридского "Реала" Эндрика Фелипе и немецкого нападающего бельгийского "Брюгге" Николо Тресольди.

В случае с 19-летним Эндриком "россонери" готовы предложить около 60 миллионов евро с учётом бонусов. Кроме того, мадридцам могут предоставить право обратного выкупа футболиста за 80 миллионов евро.

Тресольди, в свою очередь, оценивается примерно в 60 миллионов евро. "Брюгге" предпочёл бы сохранить нападающего до конца сезона и рассмотреть его продажу летом, однако готов выслушать крупное предложение уже в январе.

При этом "Милан" не исключает возможности подписания обоих форвардов: одного в зимнее трансферное окно, а второго — летом.

Статистика кандидатов и положение "Милана"

В нынешнем сезоне Эндрик провёл семь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. На счету Тресольди 14 голов и один ассист в 17 встречах за бельгийскую команду.

"Милан", семь раз становившийся победителем Лиги чемпионов, после 11 туров Серии А занимает четвёртое место в турнирной таблице.

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Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Лацио 11 9 2 0 25-9 29
2 Интер 11 9 1 1 28-13 28
3 Рома 11 8 3 0 31-10 27
4 Милан 11 7 3 1 23-13 24
5 Комо 11 7 2 2 18-10 23
6 Фрозиноне Кальчо 11 6 2 3 24-15 20
7 Ювентус 11 5 3 3 15-12 18
8 Болонья 11 5 2 4 16-14 17
9 Кальяри 11 5 1 5 10-15 16
10 Наполи 11 4 3 4 18-14 15
11 Торино 11 4 2 5 15-17 14
12 Аталанта 11 4 2 5 17-20 14
13 Дженоа 11 4 1 6 11-16 13
14 Лечче 11 3 1 7 12-22 10
15 Фиорентина 11 2 3 6 17-25 9
16 Парма 11 2 2 7 9-17 8
17 Сассуоло 11 2 2 7 16-29 8
18 Монца 11 2 1 8 17-25 7
19 Венеция 11 2 0 9 8-21 6
20 Удинезе 11 1 2 8 12-25 5

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