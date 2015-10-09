"Милан" нашёл замену Модричу в Бундеслиге

Полузащитник немецкого "Штутгарта" Анжело Штиллер может продолжить карьеру в чемпионате Италии, передают Vesti.kz.

"Милан" выбрал преемника Модрича

По информации Tuttosport, 25-летний немец оказался среди трансферных целей "Милана".

"Россонени" рассматривают Штиллера как потенциальную замену для Луки Модрича. В контракте немца предусмотрена клаусула в размере 40 миллионов евро.

Эпоха после Модрича

Напомним, летом Модрич продлил соглашение и по-прежнему выходит в стартовом составе. Руководство "Милана", тем не менее, уже смотрит вперёд и подыскивает футболиста, который со временем возьмёт на себя организацию атак из глубины поля.

Возможное возвращение к кандидатуре Штиллера связывают с ожидаемым приходом Маркуса Кроше на пост руководителя футбольного направления "Милана". Кроше обладает обширными знаниями о Бундеслиге и подтверждённым опытом поиска элитных талантов для современного футбола.

Чем Штиллер привлёк внимание

25-летний Штиллер стал настоящим открытием Бундеслиги. Он известен своей игрой глубоко в поле и точными передачами с левой ноги, а его способность контролировать темп матча напоминает качества, которые "Милан" ценит в Модриче.

Тактический интеллект позволяет ему действовать в роли единственного опорного полузащитника или в связке из двух игроков. Именно эту универсальность тренерский штаб "Милана" особенно ценит при формировании состава для внутренних и европейских турниров.

В нынешнем сезоне Штиллер принял участие в 12 встречах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Его контракт со "Штутгартом" рассчитан до лета 2028 года, а рыночная стоимость футболиста составляет 45 миллионов евро.

Кандидаты на будущее

В то же время Штиллер — не единственный вариант усиления полузащиты, который рассматривают в "Милане". В список кандидатов также входят Ясин Аяри из "Брайтона" и Алекс Скотт из "Борнмута".

Таким образом, миланский клуб прорабатывает несколько вариантов обновления средней линии.

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