"Пусть попробуют сделать лучше": тренер Испании отреагировал на поражение от Англии

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Де ла Фуэнте высказался после поражения от Англии в шестом туре группового этапа Лиги наций, передают Vesti.kz.

Испания проиграла на своём поле со счётом 2:3.

"У меня нет ничего, кроме слов гордости и благодарности в адрес игроков, и я хочу по достоинству оценить всё, что было сделано до сих пор - пусть тот, кто придёт после нас, попробует сделать лучше. Я горжусь этим фантастическим путём и всем, что ждёт нас впереди", - цитирует тренера Marca.

О поражении

"Нужно уметь побеждать и уметь проигрывать. В первые 30 минут соперник нас смял, он был лучше, они обозначили свою территорию. У нас были моменты и подходы к воротам, и при счёте 0:3 нужно отдать должное тому, что мы сделали. Эти 0:3 стали для нас очень тяжёлым грузом", - сказал Де ла Фуэнте.

О травмированных

"Когда матчи начинаются неудачно, неблагоприятные обстоятельства начинают наслаиваться одно на другое: у Пубиля возникла проблема с голеностопом, у Кубарси - мышечный дискомфорт, у Субименди тоже… Но мы сумели перестроиться, и игроки отдали все силы. Жаль, что не удалось добыть хотя бы ничью, но я снова и снова повторяю: я горжусь этой фантастической группой игроков", - добавил Де ла Фуэнте.

Группа 3 Лиги А после шести матчей:

1. Англия - 15 очков;

2. Испания - 15;

3. Хорватия - 6;

4. Чехия - 0.

Англия и Испания вышли в плей-офф Лиги наций. Хорватия сыграет в стыковых матчах за сохранение прописки в Лиге А. Чехия вылетела в Лигу В.

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