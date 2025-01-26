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Казахстан выиграл золото международного турнира по борьбе

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Казахстан выиграл золото международного турнира по борьбе ©United World Wrestling

Казахстанка Эльмира Сыздыкова стала чемпионкой международного турнира по вольной борьбе "Кубка Ивана Ярыгина" в Красноярске, передают Vesti.kz.

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Казахстанка Эльмира Сыздыкова стала чемпионкой международного турнира по вольной борьбе "Кубка Ивана Ярыгина" в Красноярске, передают Vesti.kz.

В финале весовой категории до 76 килограммов Сыздыкова положила на туше представительницу Монголии Даваанасан Енх-Амар, выиграв схватку со счетом 8:1.

Бронзу в этом весе взяли Ольга Козырева из Краснодарская края и белоруска Анастасия Зимянкова.

32-летнияя Сыздыкова является одной из самых титулованных спортсменок страны среди вольниц. Она становилась третьей на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, дважды выигрывала чемпионат Азии (2021, 2023), а также неоднократно поднималась на пьедестал почета во время континентальных турниров и международных соревнований.

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