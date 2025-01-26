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Вчера 23:51
 

Сумоист из Казахстана выступил в финале Кубка императора Японии

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Сумоист из Казахстана выступил в финале Кубка императора Японии ©The Mainichi (Japan Daily News)

Казахстанский сумоист Ерсин Балтагул (Кимбодзан Харуки) провел финальные поединки на Кубке императора Японии в Токио, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский сумоист Ерсин Балтагул (Кимбодзан Харуки) провел финальные поединки на Кубке императора Японии в Токио, сообщают Vesti.kz.

В финальном раунде он сошелся  с двумя другими сумоистами, японцем Охо Коносукэ и монголом Сугаррагчаагийном Бямбасурэном (японское имя Хосерю Томокацу).

Перед решающими схватками у трех борцов было по 12 побед и три поражения.

Балтагул в финале уступил обоим соперникам и стал третьим. Примечательно, что в поединке и Бямбасурэном он был вытолкнут прямо на ряды со зрителями.

Что касается победителя турнира, то монгольский борец одолел Коносукэ одолел хозяина соревнований.

Япония Казахстан борьба

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