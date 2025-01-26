Сумоист из Казахстана выступил в финале Кубка императора Японии

Казахстанский сумоист Ерсин Балтагул (Кимбодзан Харуки) провел финальные поединки на Кубке императора Японии в Токио, сообщают Vesti.kz.

В финальном раунде он сошелся с двумя другими сумоистами, японцем Охо Коносукэ и монголом Сугаррагчаагийном Бямбасурэном (японское имя Хосерю Томокацу).

Перед решающими схватками у трех борцов было по 12 побед и три поражения.

Балтагул в финале уступил обоим соперникам и стал третьим. Примечательно, что в поединке и Бямбасурэном он был вытолкнут прямо на ряды со зрителями.

Что касается победителя турнира, то монгольский борец одолел Коносукэ одолел хозяина соревнований.