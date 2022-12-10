"Вылетели в несправедливой игре". Неймар высказался о сенсации на ЧМ-2022

Лидер сборной Бразилии Неймар прокомментировал сенсационный вылет национальной команды с ЧМ-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бразильцы в матче 1/4 финала проиграли Хорватии. В основное и дополнительное время была зафиксирована ничья - 1:1. В серии пенальти европейцы оказались точнее - 4:2. Неймар в этой встрече на 105-й минуте открыл счет.

"Сейчас трудно говорить. Голова забита множеством вещей, но мы поговорили в раздевалке, чему это нас научит. У нас очень сплоченная команда, веселый, счастливый коллектив, но сегодняшний день не был счастливым, это печальный день.

К несчастью, мы вылетели в несправедливой игре. Теперь время выспаться, обнять близких. Только они могут сейчас утешить нас.

Хочу сказать немного обо всем цикле, о тех днях, что мы провели вместе. Все пролетает так быстро, что надо получать от этого максимум. Карьера того или иного игрока в сборной заканчивается, приходит молодежь. Мы обрели тут много друзей, я рад быть частью команды, горжусь каждым.

К сожалению, мы не смогли добиться победы для этого состава, но такое случается. Сейчас мы опечалены и грустим, трудно найти слова, чтобы утешить каждого", – приводит слова Неймара Globo Esporte.

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