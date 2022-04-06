Участник ЧМ-2022 по футболу нашел замену главному тренеру

Рональд Куман согласился вернуться на пост главного тренера сборной Нидерландов после чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Об этом сообщает Sport24.ru со ссылкой на De Telegraaf.

59-летний Куман уже тренировал национальную команду с 2018 по 2020 год. Последним местом его работы была "Барселона", откуда он был уволен в октябре 2021-го.

Ожидается, что сборную Нидерландов на ЧМ в Катар повезет ее нынешний тренер Луи ван Гал, однако на днях он сообщил, что болен раком простаты, что не позволяет с полной уверенностью говорить о том, что 70-летний ван Гал отработает до конца свой контракт, истекающий после мундиаля.

Последний тренировал такие топовые клубы, как "Аякс", "Барселона", "Бавария", "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что нидерландцы сыграют в одной группе со сборными Эквадора, Сенегала и хозяевами турнира катарцами.

На Vesti.kz стартовал "Конкурс прогнозов" с призом за каждый тур. Вы уже участвуете?