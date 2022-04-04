У главного тренера сборной Нидерландов обнаружили рак

Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи ван Гал рассказал, что прошел курс лечения по поводу агрессивной формы рака простаты, сообщает Р-Спорт со ссылкой на De Telegraaf.

Ван Гал сделал заявление во время ток-шоу на телевидении.

По словам тренера, он перенес 25 процедур лучевой терапии. Ранее в марте сообщалось, что 70-летний специалист заразился коронавирусом.

Также ван Гал отметил, что, несмотря на болезнь, намерен отправиться на мундиаль в конце этого года.

Сборная Нидерландов под руководством ван Гала вышла в финальную часть чемпионата мира-2022 в Катаре. Она сыграет в одной группе со сборными Эквадора, Сенегала и хозяевами турнира катарцами.

Ван Гал тренировал такие топовые клубы, как "Аякс", "Барселона", "Бавария", "Манчестер Юнайтед".

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