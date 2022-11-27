Тренеры сборной Аргентины расплакались после голов в матче ЧМ-2022

Голы сборной Аргентины в матче с Мексикой во втором туре группового этапа ЧМ-2022 по футболу в Катаре расчувствовали их тренеров, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Аргентинцы победили со счетом 2:0. Сначала на 64-й минуте отличился Лионель Месси, заставив расплакаться ассистента главного тренера Пабло Аймара, а потом он на 87-й помог отличиться вышедшему на замену Энцо Фернандесу. После второго мяча уже расчувствовался главный тренер Лионель Скалони.
Таким образом Аргентина отпраздновала свою первую победу на мундиале.
Матчи третьего тура в группе С пройдут 30 ноября. Встретятся Польша - Аргентина, Саудовская Аравия - Мексика. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.
Появилось видео из раздевалки сборной Аргентины после первой победы на ЧМ-2022
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