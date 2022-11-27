Появилось видео из раздевалки сборной Аргентины после первой победы на ЧМ-2022

Появилось видео из победной раздевалки сборной Аргентины после матча с Мексикой в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча вышла непростой для аргентинцев, сумевших дожать мексиканцев усилиями своего лидера Лионеля Месси. Сперва он забил хороший гол на 64-й минуте, а потом на 87-й помог отличиться вышедшему на замену Энцо Фернандесу.

Таким образом Аргентина выиграла первую игру на мундиале, а футболисты эмоционально отпраздновали этот успех в раздевалке.

Матчи третьего тура в группе С пройдут 30 ноября. Встретятся Польша - Аргентина, Саудовская Аравия - Мексика.

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