Месси побил рекорд Марадоны

Лионель Месси забил восьмой гол на чемпионатах мира по футболу и догнал легендарного Диего Марадону. Больше за Аргентину забивал только Габриэль Батистута (10), сообщает Opta Sports.

Также Месси забил свой четвертый гол из-за пределов штрафной на ЧМ, больше только у бразильца Ривелино (5).

С момента дебюта Месси на чемпионате мира в 2006 году только у Томаса Мюллера (16) больше результативных действий на мундиале, чем у Месси (14 - 8 голов и 6 передач).

Напомним, что Месси помог Аргентине обыграть Мексику во втором туре ЧМ-2022 в Катаре. С турнирным положением команд в группе С можно ознакомиться здесь.

30 ноября сыграют Польша - Аргентина, Саудовская Аравия - Мексика.

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