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Новости спорта Сборные ЧМ-2022
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Гол и результативная передача Месси принесли победу Аргентине над Мексикой на ЧМ-2022 в Катаре

Гол и результативная передача Месси принесли победу Аргентине над Мексикой на ЧМ-2022 в Катаре
©twitter.com/FIFAWorldCup

Сборная Аргентины одержала победу над Мексикой в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре, передает корреспондент Vesti.kz.

Голы случились во втором тайме. Сначала Лионель Месси дальним ударом открыл счет на 64-й минуте, а затем за три минуты до завершения основного времени матча ассистировал Энцо Фернандесу. Победа со счетом 2:0 подняла аргентинцев на второе место. В следующей игре им предстоит сыграть с лидером группы Польшей, у которой четыре балла. Мексика же упала на четвертое место и в последнем туре встретится с Саудовской Аравией.

Отметим, что в первом туре Саудовская Аравия сенсационно обыграла аргентинцев (2:1), а Польша поделила очки с Мексикой (0:0).

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу

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