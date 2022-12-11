Тайсон Фьюри отреагировал на вылет сборной Англии с ЧМ-2022 в Катаре

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри прокомментировал вылет сборной Англии с чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он поддержал команду, выразив уверенность в ее успехе в будущем.

"Выше голову, ребята. Мы еще вернемся и возьмем свое. Поддержим нашу страну, наших парней, сборную не только после побед", - написал Фьюри в твиттере.

Напомним, сборная Англии вылетела с чемпионата мира, проиграв в четвертьфинале Франции со счетом 1:2.

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