Стало известно о "грязном плане" сборной Аргентины на матч с Хорватией в полуфинале ЧМ-2022

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Сегодня 15:09
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Хорватское издание Sportske Novosti считает, что сборная Аргентины применит грязную тактику в матче против команды Златко Далича в полуфинале чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд пройдет на стадионе "Лусаил" в ночь на 14 декабря.

"Сказать, что аргентинцы умеют грязно играть, не было бы громом среди ясного неба, в этом убедились многие, которые десятилетиями выступали против них на чемпионатах мира, но накануне полуфинала поступила тревожная информация об их подготовке к матчу против Хорватии и методах, которые они намерены использовать.

Один аргентинский игрок, как нам рассказали, признался своим товарищам из европейского клуба, что им дали задание спровоцировать хорватов, чтобы вывести их из равновесия. Этот игрок стартового состава сборной Аргентины заявил, что таким образом они собираются "сломать" соперника и победить их за 60 минут.

Мы не можем сказать, что именно они собираются сделать, но мы знаем, как ведет себя человек, когда хочет насолить своему сопернику и повлиять на него, чтобы он начал ошибаться, спорить, получать карточки. Такая тактика уже была замечена за Аргентиной в матче с Нидерландами. Более того, они не боятся делать все, что, по их мнению, поможет им добиться успеха", - говорится в статье.

Напомним, что в другом полуфинале встретятся Франция - Марокко. Этот матч состоится в ночь на 15 декабря.

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Метки:
Хорватия Аргентина ЧМ-2022 по футболу

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