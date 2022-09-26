Стали известны призовые сборной Германии на ЧМ-2022

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 11:21
©DFB

Немецкий футбольный союз озвучил сумму призовых для игроков сборной Германии за победу на чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

За победу в группе каждый игрок получит 50 тысяч евро, за выход в четвертьфинал - 100 тысяч, а за выход в полуфинал - 150 тысяч.

За третье место полагается 200 тысяч, за "так называемое вице-чемпионство" - 250 тысяч. За победу на турнире каждый игрок получит по 400 тысяч.

Напомним, что сборная Германии на ЧМ в Катаре сыграет в группе Е вместе с Испанией, Японией и Коста-Рикой.

Мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря. С составами всех групп можно ознакомиться здесь.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Германия

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