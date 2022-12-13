"Смотрим с уважением, но без страха". Модрич сделал заявление о предстоящем матче ЧМ Аргентина - Хорватия

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 15:08
©fifa.com

Сборная Хорватии не боится команду Аргентины, с которой ей предстоит сыграть в полуфинале ЧМ-2022 в Катаре. Об этом заявил ее капитан Лука Модрич.

"Когда мы играем за Хорватию, для нас это прекрасно, носить эту футболку - это святое. В "Реале" тоже есть эта ДНК: всегда идти до конца и никогда не сдаваться, и с Хорватией то же самое. Эта страна прошла через многое, и мы создали другой характер. Что я думаю о скандале с Аргентиной? Я этого не видел, мы сосредоточены на себе, остальное для нас не имеет значения. Мы смотрим на Аргентину и Месси с уважением, но без страха. В футболе страха не существует", - цитирует Модрича издание AS.

Напомним, матч Аргентина - Хорватия состоится сегодня, в ночь с 13 на 14 декабря, в 01:00 по времени Астаны. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Аргентина Хорватия Модрич Лука

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