Прямая трансляция матча полуфинала ЧМ-2022 по футболу Аргентина - Хорватия

Сегодня, в ночь с 13 на 14 декабря, на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре определится первый финалист, сообщают Vesti.kz.

В первом полуфинальном матче сойдутся сборные Аргентины и Хорватии.

Встреча начнется в 01:00 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажут Qazsport и Qazaqstan. Онлайн трансляция также доступна на сайтах телеканалов.

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